Об этом написал спикер МИД Олег Николенко в соцсетях. Он отметил, что дипломаты внимательно следят за тем, как развивается ситуация в Хартуме.

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Украинцам лучше воздержаться от поездок в Судан

Рекомендуем украинцам пока воздержаться от поездок в Судан, а тем, кто находится в стране, избегать мест массового скопления людей, оставаться в безопасном месте,

– посоветовал Николенко.

Людям, которые находятся на территории Судана и нуждаются в помощи украинских представителей советуют звонить на "горячую линию" посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48.

Что происходит в Судане

Утром 25 октября группа военных начала в Судане государственный переворот. В руки мятежников попал премьер-министр Абдалла Хамдук и несколько лидеров политических сил. В основном, говорится о политиках, которые возглавляют партии-партнеры коалиционного правительства.

Также военные задержали министров промышленности и информации, члена руководящего суверенного совета и советника премьера по вопросам СМИ. В столице страны – Хартуме выключили мобильную связь и интернет.

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Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил Суверенный Совет и переходное правительство страны, от власти отстранили и губернаторов. Бурхан объявил чрезвычайное положение во всем Судане. Новые выборы военные обещают только в 2023 году.

Текст публикации Олега Николенко:

Внимательно следим за развитием ситуации в Хартуме. Рекомендуем украинцам пока воздержаться от поездок в Судан, а тем, кто находится в стране, избегать мест массового скопления людей, оставаться в безопасном месте. "Горячая линия" посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48