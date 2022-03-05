Министр обороны Украины обратился к странам, которые блокируют закрытие неба над Украиной и призвал вспомнить апрель 1986 года – аварию на ЧАЭС.

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В ту ночь произошла катастрофа, которая сегодня считается самой большой за всю историю ядерной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. Радиоактивное облако от аварии на Чернобыльской АЭС прошло над европейской частью тогдашнего СССР, большей частью Европы, восточной частью США,

– напомнил Алексей Резников.

Но, по его словам, сейчас ужасная ситуация вокруг Запорожской АЭС – самой большой в Европе. Последствия аварии на ЧАЭС с всего одним энергоблоком были катастрофическими для мира. Но это не сравнится с тем, что будет после аварии на ЗАЭС.

"В настоящее время площадка Запорожской АЭС, а также Чернобыльская АЭС находятся под контролем российских вооруженных сил.

Нацеливание на Энергодар с его Запорожской АЭС не было случайностью. Это целенаправленные действия. Россия совершила акт ядерного терроризма", – сказал министр обороны.

Поэтому Резников спрашивает у мира: готовы ли они к катастрофе в шесть раз мощнее ЧАЭС?

Готовы ли все колеблющиеся сейчас, нужно ли закрывать небо над Украиной, жертвовать жизнью и здоровьем не только украинских, но и своих детей? Это не о войне, которая где-то далеко в Украине. Это уже о вашей безопасности. И о ядерной опасности для всего мира. Итак, оцените ситуацию. Задайте себе вопрос: готовы ли вы просто надеяться, что ракета не прилетит в АЭС, как они "случайно не прилетают" в дома и детские сады,

– спрашивает министр обороны.

Смотрите обращение Алексея Резникова:

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