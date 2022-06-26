Украинские реалии

Почему так важно Херсонское направление. Потому что когда мы перережем линии снабжения рашистов из Крыма, их Южной группировке придет не моментальный, но неотвратимый гаплык.

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И торговаться Кремлю на мирных переговорах сразу станет нечем.

Но внутренние сражения – лишь один из важных участков этой войны.

Энергетический фронт

А вот судьба мира в понятной нам конфигурации решается не в боях, а во внешне спокойных, неторопливых переговорах о нефтегазовом рынке.

Главные участники процесса — США и Саудовская Аравия плюс страны ОПЕК в целом.

Дело в том, что Европа, особенно, старая Европа — Франция, Италия, Германия, Испания — готовы сочувствовать Украине.

Но предметно помогать ей они готовы куда меньше.

Знаете, что говорят детям на уроках в Германии? Не надо бояться, война за 500 километров от нас…

О чем думает Старая Европа

Эта старая Европа готова пойти на любой сговор с кремлевским фюрером, лишь бы война так и осталась за 500 километров от них (то, что ракета преодолевает такое расстояние за 15 минут, европейцам в голову пока не приходит).

Более того, старая Европа не особо готова жертвовать своим комфортом ради серьезного отпора агрессору.

Если ближе к зиме цены на энергоносители так и останутся спекулятивно высокими, то в старой Европе можно ожидать не только политической риторики, а и уличных выступлений с требованием установить мир немедленно и любой ценой. То есть, за счет Украины. И топ-политики будут прислушиваться к таким требованиям.

Так что от успеха многоплановых переговоров США об охлаждении рынка энергоносителей, снижении цены, увеличении добычи и поставок, в Европу, прежде всего, зависит, останется ли старая Европа на стороне ею же придуманных демократических принципов (читай — вместе с Украиной) или она в точности повторит самоубийственный маневр перед Второй Мировой.

У Кремля есть план уничтожения стран Балтии – смотрите видео: