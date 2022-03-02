Об этом в эфире 24 канала сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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"Нам может частично "не хватать" оружия, еды, боеприпасов. Нам может "не хватать" чего-либо, это я говорю в кавычках. Но боевого духа у теробороны и каждого жителя города хватает и его есть с избытком. Все сплотились, все понимают" серьезность, проблем с этим нет", – заявил Поворозник.

Кроме того, он добавил, что комендантский час работает, город фактически пуст. Жители прислушиваются к советам. Это помогает задерживать диверсантов и контролировать ситуацию в городе.

Николай Поворозник в эфире 24 канала: смотрите видео​

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