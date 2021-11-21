Дети учатся дома из-за холода

Несмотря на то, что в селе Банилов большая школа на тысячу детей, все вынуждены находиться на дистанционном обучении. Жители села в шоке. Не знают, чего ждать дальше. Зима ведь на пороге.

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Похожая ситуация еще в пяти соседних селах Черновицкой области. Из-за отсутствия газа и подачи тепла полторы тысячи детей не посещают сад и не ходят в школу.

У нас 1000 учеников не посещают школу, более 300 детей не ходят в садик, кроме того, ситуация с COVID-19 серьезная. Холод в домах, и это, по нашему мнению, – диверсия по отношению к нашему обществу,

– убежден председатель Баниловской ОТГ Василий Соломко.

Стабильной подачи газа в шести населенных пунктах нет в течение полутора лет. Летом 2020 года наводнение повредило газопровод. До сих пор региональные власти не смогли его восстановить.

Поэтому возмущенные жители Баниловской общины и соседних сел в очередной раз пришли под сельский совет. Они уже не просят, а требуют – дать тепло в заведения и дома.

У кого есть печь, хоть как-то может обогреть дом, но многие селяне после подключения газа выбросили старые печи, а на их место установили котлы. Облгосадминистрация и Облгаз между собой перекидывают ответственность.

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Почему села остались без газа

ОГА не провела необходимые работы за выделенные после наводнения средства, а газовики не могут взяться сваривать трубы без укрепляющих работ. И только в конце октября удалось наконец-то провести тендер на выполнение восстановительных работ.

По словам чиновников, специальную трубу стоимостью более 1 миллиона гривен уже производят на заводе.

Думаю, в декабре газ будет восстановлен в эти села, где его нет. Будут переговоры с Облгазом о временном возобновлении газоснабжения в населенные пункты,

– подчеркнул директор областного департамента капитального строительства Николай Гладюк.

В противном же случае возмущенные люди готовы перекрывать трассу, чтобы их наконец-то услышали.