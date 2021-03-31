Вечером 30 марта возле общежития в Луцке мужчина говорил, что пристрелит студентов. Он убеждал, что сделает это пистолетом, который держит в руке. Впоследствии злоумышленника задержала рота правоохранителей.

Ребята испугались, потому что действительно поверили в угрозы незнакомца, поэтому как можно быстрее обратились в полицию. Это случилось примерно в 8:00 вечера.

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Когда на место приехала рота полиции особого назначения, правонарушителя задержали. Его вместе с напуганными студентами направили в отделение полиции для установления обстоятельств. Никто в результате инцидента не пострадал.



Пистолет, которым угрожали студентам / Фото Нацполиция

Что известно о задержанном

Полиция сообщает, что злоумышленника задержали неподалеку от этого общежития. Он был с явными признаками алкогольного опьянения и пытался скрыться.

У него изъяли предмет, похожий на пистолет и газовый баллончик. Впоследствии их направили на экспертизу.



Газовый баллончик задержанного / Фото Нацполиции

Что грозит за такое нарушение

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об угрозе убийством с реальными основаниями опасаться осуществления. Она предусматривает арест на срок до шести месяцев или до двух лет условного наказания.

Обратите внимание! В Харькове 29 марта 30-летний мужчина стрелял из окна многоэтажки ради развлечения. Когда жильцы дома услышали выстрелы, сообщили в полицию. Выяснилось, что он был пьян.