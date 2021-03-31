Говорил, что застрелит и убежал: неизвестный угрожал студентам возле общежития в Луцке
Вечером 30 марта возле общежития в Луцке мужчина говорил, что пристрелит студентов. Он убеждал, что сделает это пистолетом, который держит в руке. Впоследствии злоумышленника задержала рота правоохранителей.
Источник:Полиция Волыни
Ребята испугались, потому что действительно поверили в угрозы незнакомца, поэтому как можно быстрее обратились в полицию. Это случилось примерно в 8:00 вечера.
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Подробнее о событии
Когда на место приехала рота полиции особого назначения, правонарушителя задержали. Его вместе с напуганными студентами направили в отделение полиции для установления обстоятельств. Никто в результате инцидента не пострадал.
Пистолет, которым угрожали студентам / Фото Нацполиция
Что известно о задержанном
Полиция сообщает, что злоумышленника задержали неподалеку от этого общежития. Он был с явными признаками алкогольного опьянения и пытался скрыться.
У него изъяли предмет, похожий на пистолет и газовый баллончик. Впоследствии их направили на экспертизу.
Газовый баллончик задержанного / Фото Нацполиции
Что грозит за такое нарушение
Правоохранители открыли уголовное производство по статье об угрозе убийством с реальными основаниями опасаться осуществления. Она предусматривает арест на срок до шести месяцев или до двух лет условного наказания.
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