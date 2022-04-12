Напомним, с 24 февраля Украина оказывает достойное сопротивление российским захватчикам. Об основных событиях за эти недели читайте по ссылке .

Обратите внимание Кого вы там убили: в Чернобыле оккупанты перепутали спасателей с "ритуальщиками"

Ермак обнародовал фото команды Зеленского

Глава ОП написал, что они работают непрерывно для достижения главной общей цели – победы. Он добавил, что с начала войны эта команда стала силой, которая может преодолеть любые вызовы.

Как говорил Президент, "мы их порвем",

– добавил Ермак.