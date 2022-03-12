Новость дополняется...
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели новый разговор с президентом страны-агрессора Путиным. Лидеры созвонились с кровожадным убийцей 12 марта.
Источник:"Украинская правда"
Новость дополняется...
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны
Оперативная информация спасает жизнь.Читайте наш телеграм,там мы сейчас самые быстрые.