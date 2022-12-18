Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин. По его словам, россияне на левом берегу Днепра осуществляют постоянную передислокацию войск из нескольких населённых пунктов.

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Россияне осуществляют постоянную передислокацию войск

"Однако говорить об их отступлении или еще что-то другое, по моему мнению, еще рано", – заявил полковник.

Евгений Ери пояснил, что такие сообщения могут быть информационной ловушкой и оккупанты хотят заставить ВСУ к каким-либо действиям, или же пытаются подготовить ловушку.

Лишь после конкретной оценки ситуации и действий, поскольку враг коварен, тогда будем решать, так это или нет. Поэтому еще есть определенные признаки, что враг пытается ввести нас в заблуждение,

– отметил Ерин.

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