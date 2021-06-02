Несмотря на дождь в Киеве, прихожане церкви, которая фактически подчиняется стране-оккупанту, собрались на митинг, где выражают свой протест против ID-паспортов.

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УПЦ МП против ID-паспортов

Мы хотим быть рабами Божьими, а не рабами системы,

– говорят участники митинга.

Более того, они считают, что электронный номер – это "число зверя", которое можно наносить на ID-паспорт.

Справка. Число зверя (666) – число, которое в христианстве символизирует Сатану в противовес "Божьим" цифрам 1, 3 и 7.

Верующие также принесли с собой плакаты с надписями: "Спасайте детей от опасных Е-идей!", "В смартфоне государство" – это человек без имени и права".

ID-паспорта в Украине: кратко