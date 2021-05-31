В состав концерна "Антонов" входят конструкторское бюро, лаборатории, экспериментальный завод и испытательный комплекс для разработки самолетов.

Кстати Украинские самолеты Ан-124 в жесткие сроки перевезли оборудования в Африку: фото

История создания

Еще в 1920 году это был государственный авиационный завод №12. Он работал на базе небольших ремонтных мастерских. Сначала на заводе не строили отечественные самолеты, а ремонтировали зарубежные. Однако с 1925 года начали производить и свои.

Когда шла Вторая мировая война, во время немецкой оккупации завод не работал. Однако затем восстановил свои мощности. Так, 31 мая 1946 года Министерство авиационной промышленности решило создать Исследовательское конструкторское бюро на базе Новосибирского завода. Главным конструктором назначили Олега Константиновича Антонова. Собственно, поэтому и предприятие называется "Антонов".

Летом 1952 года бюро переехало в Киев.

Самые известные самолеты предприятия:

Легендарный кукурузник Ан-2.

Военно-транспортный самолет Ан-12.

Ан-22 "Антей".

Пассажирский Ан-24.

Грузовой Ан-124 "Руслан".

"Гигант" Ан-225 "Мрия".



Олег Антонов / Фото antonov.com

Ан-225 "Мрия" – крупнейший в мире самолет

ГП "Антонов" известно производством крупнейшего самого тяжелого в мире транспортного самолета. Размах крыльев гиганта составляет почти 90 метров, что сопоставимо с длиной футбольного поля. Максимальная снаряженная масса – 640 тонн. Самолет может брать на борт 250 тонн груза.

Самолет на предприятии начали разрабатывать в 1985 году, процесс занял 3 года. Главным конструктором был Петр Балабуев.

Украинская "Мрия" имеет более 240 мировых рекордов. Самолет транспортировал самые тяжелые и большие грузы в истории авиации. Международная федерация воздухоплавания в ноябре 2004 года внесла "Мрию" в Книгу рекордов Гиннеса.



"Мрия" / Фото antonov.com

Современная история: как развивается предприятие

В 2020 – 2021 годах развитие концерна набрало обороты. Например, Минобороны и госпредприятие "Антонов" в декабре 2020 года подписали меморандум о сотрудничестве при участии президента Владимира Зеленского. Оно предусматривает строительство 3 новых самолетов Ан-178 для Вооруженных сил Украины. Это произошло впервые за 30 лет Независимости.

Кстати, ранее Зеленский хотел создать национальную авиакомпанию, которая бы работала на уровне ведущих авиалиний. Заказы на самолеты в таком случае тоже будет получать "Антонов".

Кстати, в этом году большую пресс-конференцию Зеленский тоже символично провел на ГП "Антонов". Президент сидел возле самолетов "Руслан", "Мрия" и нового фюзеляжа, который начали строить 5 месяцев назад – Ан-178.

Учитывая это, мы должны помнить о прошлом, понимать, где и в каком состоянии мы сейчас находимся и понимать, что мы будем делать в будущем. Надо поднять Украину вверх, как поднимается самолет "Антонов",

– говорил Зеленский.