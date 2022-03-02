По их данным, чтобы груз как можно скорее попал к месту назначения, правительство приняло решение о максимальном упрощении порядка пропуска гуманитарной помощи через границу в условиях военного положения.

К теме Собака пограничников тоже указала направление российским захватчикам: милое видео

Кроме того, пограничники и таможенники будут всячески содействовать скорейшему получению государством такой помощи и будут обеспечивать неотложный ее пропуск через государственную границу.

В каждом пункте пропуска определены ответственные должностные лица, которые будут осуществлять организацию пропуска через государственную границу грузов именно гуманитарного характера,

– заявили в ГПСУ.

Однако поставщик такой помощи обязательно должен направить на электронный адрес соответствующего пограничного отряда или Западного регионального управления письмо с указанием:

контактных данных,

информации о транспортном средстве, которое будет перевозить груз,

названия пункта пересечения границы.

Адреса следующие:

Волынский пограничный отряд – lutsk_zagin@dpsu.gov.ua

Львовский пограничный отряд – lviv_zagin@dpsu.gov.ua

Чопский пограничный отряд – chop_zagin@dpsu.gov.ua

Мукачевский пограничный отряд – mukachevo_zagin@dpsu.gov.ua

Черновицкий пограничный отряд – chernivci_zagin@dpsu.gov.ua

Западное региональное управление – zhru@dpsu.gov.ua

В случае необходимости для уточнения отдельных вопросов обращайтесь по телефонам: (032) 239 00 62, (032) 275-62-90 или другим контактам, указанным в разделе по ссылке.

Добавим, что по состоянию на 2 марта в Закарпатье можно быстро пересечь границу со странами ЕС. По данным Укрзализныци, пешие переходы КПП с двумя странами ЕС не загружены.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!