Пограничники разоблачили масштабную схему перепродажи сотен БПЛА армии

Масштабная спецоперация охватила Киев и девять областей страны, где силовики провели более 100 санкционированных обысков. Об этом сообщили в Госпограничной службе Украины.

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Что известно о схеме?

В ходе следственных действий правоохранители изъяли более 600 беспилотников различного типа, из которых более 200 единиц уже официально идентифицированы как имущество воинских частей. Помимо БПЛА, правоохранители обнаружили более 13 миллионов гривен наличными, примерно 400 тысяч долларов, 700 граммов золота, девять килограммов серебра, ювелирные изделия, 15 автомобилей, оружие, патроны и компьютерную технику с 3D-принтерами.

Группировка действовала как минимум с декабря 2025 года и наладила полный цикл скупки и легализации имущества. Организаторы находили военнослужащих через личные связи, интернет-объявления и специальный телеграм-канал, покупая закрепленные за частями аппараты по заниженным ценам. Для сокрытия недостачи беспилотники документально списывали как уничтоженные или утраченные в ходе боевых действий.

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После выкупа аппараты доставляли в специально оборудованные подпольные мастерские в Днепропетровской области, где мастера изменяли их идентификационные признаки. Специалисты затирали оригинальные серийные номера на корпусах, переклеивали QR-коды, изменяли маркировку и обновляли программное обеспечение контроллеров, возвращая бывшей в употреблении технике товарное состояние новых изделий.

Обновленные дроны продавали воинским частям ВСУ за бюджетные средства через подконтрольные коммерческие предприятия. На данный момент следствие уже установило как минимум шесть воинских частей, которые успели получить и поставить на баланс около 200 фальсифицированных беспилотников.

Фигурантам инкриминируют присвоение военного имущества в условиях военного положения и легализацию средств, полученных преступным путем. Части подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а правоохранители устанавливают причастность командования воинских частей к незаконному отчуждению техники.

ГПСУ разоблачила коррупционную схему: смотрите видео

Напомним, в сентябре НАБУ и САП вручили уведомления о подозрении должностному лицу Государственной пограничной службы Украины и владельцу частной компании. Злоумышленники получали неправомерную выгоду за беспрепятственная поставка дронов.