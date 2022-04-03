Обратите внимание, что время отправки может меняться. Добавим, что "Укрзализныця" не ограничивает право на передвижение, но приоритет при посадке предоставляют детям, женщинам и пожилым людям.

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Эвакуационные поезда на 3 апреля

Краматорск

13:00 – №274/273 Краматорск – Львов;

16:00 – №276/275 Краматорск – Львов;

Другие:

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая;

16:10 – 7931 Покровск – Днепр;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Международные эвакуационные рейсы на 3 апреля

Обратите внимание: билеты в Чехию на 3 апреля отсутствуют.

Польша

07:10 – 35/36 Львов – Перемышль*;

08:30 – 715/716 Киев – Пас-Винница* (11:25) – Перемышль*;

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин);

17:02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин);

18:22 – 35/36 Одесса – Перемышль*;

19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*;

* билеты в продаже.

Словакия

11:35 № 8661 Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 13:49);

16:50 № 961 Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 18:13);

Венгрия

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп-Захонь*;

12:30 – №33 Мукачево – Будапешт;

16:30 – №32521 Мукачево – Будапешт;

* билеты в продаже.

Румыния

23:23 – Одесса – Измаил – Исакча (Румыния).

Австрия:

14:07 – №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена*.

* билеты в продаже.

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