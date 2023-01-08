24 Канал публикует актуальные графики отключения света в регионах.

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Какая ситуация со светом в Киеве

Недавно Киев вернулся к стабилизационным графикам (ГПО).

Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.

Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.

Светло-серый цвет: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Ознакомиться с графиком можно здесь.

Киевлян призывают и дальше умеренно потреблять электроэнергию.

Киевская область

С 3 января ДТЭК Киевские региональные электросети соблюдают графики стабилизационных отключений света.

Узнать время плановых отключений света по конкретному адресу можно по этому ссылкой.

Если есть разногласия с графиком и фактическим питанием электроэнергией того или иного здания, то с аварийными отключениями света в Киевской области можно ознакомиться здесь.

Свет на Запорожье

8 января в Запорожской области отсутствуют графики отключения света. Облэнерго сообщает, что свет выключать не будут.

Какая ситуация со светом в Ивано-Франковске

"Прикарпатьеоблэнерго" сообщило, что НЭК "Укрэнерго" на 8 января установлен дневной лимит с 9:00 до 24:00 - 304 МВт. Если область сможет в течение следующих суток удержать нагрузку на уровне сегодняшних суток – есть шанс пройти еще один день без отключений.

Но если потребление резко возрастет – будет применен следующий график:

1 очередь:

Для подчерк 1.1, 1.2, 1.3 выключения возможны в промежутке с 09:00 до 12:00

Для подчеркивания 1.4 отключения возможны в промежутке с 12:00 до 15:00

2 очередь:

Для подчеркивания 2.1 отключения возможны в промежутке с 12:00 до 15:00

Для подчеркивания 2.2,2.3 выключения возможны в промежутке с 15:00 до 18:00

Для подчеркивания 2.4 отключения возможны в промежутке с 18:00 до 21:00

3 очередь:

Для подчерк 3.1, 3.2 выключения возможны в промежутке с 18:00 до 21:00

Для подчерк 3.3, 3.4 выключения возможны в промежутке с 21:00 до 24:00

4 очередь будет применяться при резком росте потребления в часы пиковой нагрузки по предварительному сообщению.

Графики отключения света в Одессе.

Компания ДТЭК Одесские электросети ввела стабилизационные графики на территории области, учитывающие сложную ситуацию в энергосистеме после последних обстрелов.

Для того чтобы ознакомиться с графиками, нужно перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.

Что со светом в Днепре

Энергокомпания ДТЭК Днепровские электросети придерживается графиков, введенных ранее. Ознакомиться с новым графиком можно по этому ссылкой.

Как в Киеве и Одесской области, графики разделены по трем категориям:

Белый цвет: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.

Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.

Светло-серый цвет: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Львов сегодня со светом

Во Львовской ОВА сообщили, что отключения электроэнергии в области пока не применяют. Но подчеркнули, что важно не превышать лимиты потребления от НЭК "Укрэнерго". Если произойдет превышение потребления электроэнергии, в области начнут применять графики почасовых отключений.

Отмечают, что если у львовян по каким-то причинам нет питания, они могут обращаться во Львовоблэнерго.

Отключение в Полтаве

На 8 января НЭК "Укрэнерго" доказало предел по мощности в Полтавской области: с 09:00 до 23:59 - 497 МВт.

То есть, свет будут выключать по одной очереди потребителей за раз.

В течение дня в области будет действовать формула +4/-2. Следовательно, свет будет в такие часы:

1 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30

3 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00

В Николаеве применены графики отключения

В Николаевской области ввели почасовые отключения света – это необходимо для того, чтобы войти в предоставленные лимиты на потребление электроэнергии. Сообщается, что с 10:00 в области обесточена 3 очередь потребителей.

В Черкассах тоже превышен предел

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что по состоянию на 10.58 в области превышен лимит потребления электроэнергии. Энергетики используют отключения.

Хотя сначала сообщалось, что 8 января по области будут действовать зеленые графики отключений электроэнергии.