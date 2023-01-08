24 Канал публикует актуальные графики отключения света в регионах.
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Какая ситуация со светом в Киеве
Недавно Киев вернулся к стабилизационным графикам (ГПО).
Графики состоят из трех категорий:
- Белый цвет: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.
- Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.
- Светло-серый цвет: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
Ознакомиться с графиком можно здесь.
Киевлян призывают и дальше умеренно потреблять электроэнергию.
Киевская область
С 3 января ДТЭК Киевские региональные электросети соблюдают графики стабилизационных отключений света.
Узнать время плановых отключений света по конкретному адресу можно по этому ссылкой.
Если есть разногласия с графиком и фактическим питанием электроэнергией того или иного здания, то с аварийными отключениями света в Киевской области можно ознакомиться здесь.
Свет на Запорожье
8 января в Запорожской области отсутствуют графики отключения света. Облэнерго сообщает, что свет выключать не будут.
Какая ситуация со светом в Ивано-Франковске
"Прикарпатьеоблэнерго" сообщило, что НЭК "Укрэнерго" на 8 января установлен дневной лимит с 9:00 до 24:00 - 304 МВт. Если область сможет в течение следующих суток удержать нагрузку на уровне сегодняшних суток – есть шанс пройти еще один день без отключений.
Но если потребление резко возрастет – будет применен следующий график:
- 1 очередь:
Для подчерк 1.1, 1.2, 1.3 выключения возможны в промежутке с 09:00 до 12:00
Для подчеркивания 1.4 отключения возможны в промежутке с 12:00 до 15:00
- 2 очередь:
Для подчеркивания 2.1 отключения возможны в промежутке с 12:00 до 15:00
Для подчеркивания 2.2,2.3 выключения возможны в промежутке с 15:00 до 18:00
Для подчеркивания 2.4 отключения возможны в промежутке с 18:00 до 21:00
- 3 очередь:
Для подчерк 3.1, 3.2 выключения возможны в промежутке с 18:00 до 21:00
Для подчерк 3.3, 3.4 выключения возможны в промежутке с 21:00 до 24:00
4 очередь будет применяться при резком росте потребления в часы пиковой нагрузки по предварительному сообщению.
Графики отключения света в Одессе.
Компания ДТЭК Одесские электросети ввела стабилизационные графики на территории области, учитывающие сложную ситуацию в энергосистеме после последних обстрелов.
Для того чтобы ознакомиться с графиками, нужно перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.
Что со светом в Днепре
Энергокомпания ДТЭК Днепровские электросети придерживается графиков, введенных ранее. Ознакомиться с новым графиком можно по этому ссылкой.
Как в Киеве и Одесской области, графики разделены по трем категориям:
- Белый цвет: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.
- Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.
- Светло-серый цвет: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
Львов сегодня со светом
Во Львовской ОВА сообщили, что отключения электроэнергии в области пока не применяют. Но подчеркнули, что важно не превышать лимиты потребления от НЭК "Укрэнерго". Если произойдет превышение потребления электроэнергии, в области начнут применять графики почасовых отключений.
Отмечают, что если у львовян по каким-то причинам нет питания, они могут обращаться во Львовоблэнерго.
Отключение в Полтаве
На 8 января НЭК "Укрэнерго" доказало предел по мощности в Полтавской области: с 09:00 до 23:59 - 497 МВт.
То есть, свет будут выключать по одной очереди потребителей за раз.
В течение дня в области будет действовать формула +4/-2. Следовательно, свет будет в такие часы:
- 1 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 2 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30
- 3 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00
В Николаеве применены графики отключения
В Николаевской области ввели почасовые отключения света – это необходимо для того, чтобы войти в предоставленные лимиты на потребление электроэнергии. Сообщается, что с 10:00 в области обесточена 3 очередь потребителей.
В Черкассах тоже превышен предел
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что по состоянию на 10.58 в области превышен лимит потребления электроэнергии. Энергетики используют отключения.
Хотя сначала сообщалось, что 8 января по области будут действовать зеленые графики отключений электроэнергии.