Ограничения на потребление будут действовать в течение всего дня. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

Когда не будет света?

С 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. В то же время будут отключать свет и для бытовых потребителей в объеме от одной до двух очередей.

В компании отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за постоянной угрозы новых российских обстрелов. Поэтому специалисты советуют украинцам следить за актуальными сообщениями и точными расписаниями отключений света на официальных страницах местных облэнерго.

Когда свет появляется по графику – пожалуйста, экономьте электроэнергию!

– призвали в Укрэнерго.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что только за последнюю неделю страна-агрессор совершила 76 целенаправленных ударов по объектам энергетики и нефтегазового сектора в различных областях Украины. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об "энергетическом перемирии", российский террор продолжается.

В частности, в ночь на 18 октября под вражеские атаки попали энергообъекты в Винницкой, Житомирской, Одесской и Хмельницкой областях.