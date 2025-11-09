Ситуация до сих пор сложная: в Украине 10 ноября будут действовать графики отключений

В украинской энергосистеме продолжает сохраняться сложная ситуация из-за предыдущих российских атак на инфраструктуру. Вследствие этого в понедельник, 10 ноября снова будут отключения света.

Графики почасовых отключений применят в большинстве областей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также Российские ракеты теперь нацелены на атомные объекты Украины, – FT

Как будут выключать свет 10 ноября?

Согласно распоряжению Укрэнерго, отключения света продлятся до конца суток 9 ноября и продолжатся на следующий день.

В большинстве регионов Украины 10 ноября ограничения потребления продлятся с 00:00 до 23:59. Отключать будут всех потребителей от второй до четырех очередей. Промышленных потребителей также будут отключать в этом промежутке времени.

Компания предупреждает, что в течение суток время и объем применения ограничений могут меняться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе,

– написали в Укрэнерго.

Варто зазначити! Українців просять ощадливо використовувати електричну енергію. Це важливо робити зараз, враховуючи наслідки російських атак на енергооб’єкти та погодні умови, що зумовлюють низьку ефективність роботи сонячних електростанцій. Ощадливе споживанні електроенергії й обмежене користування потужними електроприладами до 22:00 сприяє сильнішій генерації та швидшому відновленню системи.

Повлияет ли зима на отключение света?

После атак российской армии на энергетические объекты остановилась часть генерации "Центрэнерго". Как отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала, готовность энергосистемы к зиме в частности зависит от температуры, которая повлияет на отопительный сезон. По его мнению, чтобы в отоплении далее не было сбоев, нужно не только восстанавливать поврежденные объекты, но и сильнее их защищать.

Российские обстрелы и отключение света: что известно?