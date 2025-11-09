Ситуація досі складна: в Україні 10 листопада діятимуть графіки відключень

В українській енергосистемі продовжує зберігатися складна ситуація через попередні російські атаки на інфраструктуру. Внаслідок цього у понеділок, 10 листопада знову будуть відключення світла.

Графіки погодинних відключень застосують у більшості областей. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 10 листопада?

Згідно з розпорядженням Укренерго, відключення світла триватимуть до кінця доби 9 листопада й продовжаться наступного дня.

У більшості регіонів України 10 листопада обмеження споживання триватимуть із 00:00 до 23:59. Вимикатимуть всіх споживачів від другої до чотирьох черг. Промислових споживачів також вимикатимуть у цьому проміжку часу.

Компанія попереджає, що протягом доби час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні,

– написали в Укренерго.

Чи вплине зима на відключення світла?

Після атак на енергетичні об'єкти зупинилася частина генерації "Центренерго". Як зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу, готовність енергосистеми до зими зокрема залежить від температури, яка вплине на опалювальний сезон. На його думку, щоб в опаленні не було збоїв, потрібно не лише відновлювати пошкоджені об'єкти, а й сильніше їх захищати.

Російські обстріли й відключення світла: що відомо?