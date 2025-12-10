Во всех регионах – отключения: как будут выключать свет 11 декабря в Украине

Во всех украинских областях в течение четверга, 11 декабря, будут применяться графики ограничения использования электроэнергии из-за тяжелой ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Какими будут отключения 11 декабря?

Укрэнерго сообщает, что в течение 11 декабря во всех регионах будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Объем и время ограничений не указывают.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Что известно о ситуации в энергосистеме?