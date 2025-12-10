У всіх регіонах – відключення: як вимикатимуть світло 11 грудня в Україні

В усіх українських областях впродовж четверга, 11 грудня, будуть застосовуватись графіки обмеження використання електроенергії через важку ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Якими будуть відключення 11 грудня?

Укренерго повідомляє, що протягом 11 грудня в усіх регіонах будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Обсяг та час обмежень не вказують.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі?