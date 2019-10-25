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      Гранату взорвали на рынке Троещины в Киеве: фото и видео

      55 Читати новину українською
      Фото с места взрыва на рынке Троещины в Киеве
      Фото с места взрыва на рынке Троещины в Киеве / kiev.informator.ua

      Неизвестный взорвал гранату на рынке "Радосиль" на Троещине в Киеве. Инцидент произошел в ночь на 25 октября и, к счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

      Злоумышленник просто зашел на территорию рынка и бросил гранату. Он был один, сообщает "Информатор" со ссылкой на полицию.

       Смотрите также: видео взрыва на Пушкинской в Киеве, в результате которого погиб ветеран АТО

      Работники охранной фирмы, которые приехали на место происшествия, уточнили, что взрыв прогремел в проходе между МАФами. С фасада МАФы были закрыты роллетами.

      На месте остались осколки взрывчатки. Ударная волна побила стекла в нескольких зданиях.

      вибух Київ Троєшина ринок фото
      Взрывная волна повредила окна в сооружениях на рынке Троещины / Фото "Информатор"

      вибух Троєщина ринок Київ кримінал поліція фото
      Полиция выясняет детали совершенного преступления / Фото "Информатор"

      вибух граната Київ Троєщина ринок фото
      Осколки гранаты, которую неизвестный взорвал на рынке в Киеве / Фото "Информатор"

      Смотрите видео с места взрыва на рынке Троешины в Киеве:

      Смотрите видео с места взрыва гранаты на Троещине:

       

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Оружие Взрыв
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