Гранату взорвали на рынке Троещины в Киеве: фото и видео

Неизвестный взорвал гранату на рынке "Радосиль" на Троещине в Киеве. Инцидент произошел в ночь на 25 октября и, к счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Злоумышленник просто зашел на территорию рынка и бросил гранату. Он был один, сообщает "Информатор" со ссылкой на полицию.

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Работники охранной фирмы, которые приехали на место происшествия, уточнили, что взрыв прогремел в проходе между МАФами. С фасада МАФы были закрыты роллетами.

На месте остались осколки взрывчатки. Ударная волна побила стекла в нескольких зданиях.



Взрывная волна повредила окна в сооружениях на рынке Троещины / Фото "Информатор"



Полиция выясняет детали совершенного преступления / Фото "Информатор"



Осколки гранаты, которую неизвестный взорвал на рынке в Киеве / Фото "Информатор"

Смотрите видео с места взрыва на рынке Троешины в Киеве:

Смотрите видео с места взрыва гранаты на Троещине: