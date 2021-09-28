Польские пограничники фиксируют агрессивные действия со стороны Беларуси в течение нескольких недель.

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Белорусы деморализовывают поляков

Спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Искр пожаловался, что белорусы оскорбляют польских солдат, а также:

  • имитируют бросание гранаты и холостой выстрел;
  • повреждают забор, установленный поляками, и препятствуют его возведению.

В течение нескольких недель наблюдается усиленная активность белорусской стороны, офицеры которой активно участвуют в организации инцидентов и провокаций, некоторые из них выглядят очень угрожающе,
– сказал Жарын.

Он подчеркнул, что такие действия влияют на моральное состояние солдат и офицеров. По словам Головешка, белорусские службы также записывают материалы с поляками, чтобы использовать их в пропагандистских целях.

Зачем Минск прибегает к провокациям

Искр предположил, что Беларусь провоцирует Польшу, чтобы вызвать реакцию.

По нашему мнению, это умышленные действия, направленные на то, чтобы спровоцировать польскую сторону, чтобы она как-то, желательно агрессивно, реагировала,
– добавил он.

Недавно Александр Лукашенко ошеломил новым антиукраинским заявлением. На этот раз самопровозглашенный президент сказал, что на границе Украины и Беларуси якобы открывается новый "фронт". Реакция украинского МИД не замедлила. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко назвал высказывания Лукашенко очередной безосновательной инсинуацией в адрес нашей страны.