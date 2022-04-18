Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Он рассказал, что крейсер играл немаловажную роль для русской армии. "Москва" перекрывала все авиапространство со стороны Запада.

В военной истории – это грандиозное событие,

– подчеркнул Пионтковский.

По его мнению, важное значение истории с уничтожением российского крейсера также придал знаменитый диалог украинских защитников о "русском корабле".

Кроме того, некоторые предполагают, что на затонувшем российском крейсере могло быть ядерное оружие. Однако российский публицист уверен, что там не будет ядерных боеголовок.

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