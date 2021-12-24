Это вызывает подтопление прибрежных зон, что заставляет людей бежать в более безопасные места. Например, в Дакку в Бангладеше, ежедневно приезжает жить по меньшей мере 2 тысячи человек.

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Большинство из них – это климатические беженцы. Они пополняют ряды жителей местных чащоб.

Мы жили в Рамбагале, но наш дом затопило. У нас была ферма, мы выращивали арбузы, чечевицу и перец. Вода все смыла,

– рассказала жительница Дакки.

В то же время в Сомали людей к миграции побуждают засухи. Местные кочевники, жившие благодаря вскармливанию животных, теперь вынуждены искать убежища в городах, потому что остались без источников для существования.

"Раньше Бог всегда что-то оставлял для нас. Однако теперь у нас все животные умерли из-за голода и болезни. Мы все потеряли. Куда мы должны были идти?", – рассказала одна из климатических мигранток.

Какова ситуация в Европе

Не только бедные страны рискуют оказаться на грани гуманитарного кризиса из-за климатических изменений. Глобальное потепление угрожает и состоятельным странам.

В Великобритании уже обнаружили первых жертв. Это жители приморского городка Ферберн в Уэльсе. Их поселение может уйти под воду к 2054 году. К этому времени власти планируют помочь людям переехать в более безопасный район.

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"То, что происходит у нас – это гуманитарная катастрофа, пусть и небольшого масштаба. Исчезнет 450 домов, но, к счастью, никто не погибнет. Впрочем, это эмоционально сложно, ведь люди потеряют то, во что они вложили столько усилий", – рассказал житель Ферберна.

Появятся ли в Украине климатические мигранты

О гуманитарной катастрофе из-за изменения климата хорошо знают и в Украине. Вспомним только масштабные подтопления на Закарпатье, где из-за вырубки лесов затапливает целые поселки. Люди теряют свои дома и вынуждены переселяться.

На Закарпатье происходят масштабные наводнения / Фото ГСЧС Закарпатья

В то же время на Полесье ежегодно растет количество природных пожаров, которые угрожают человеческим поселениям. Поэтому местные жители уезжают оттуда в более безопасные для проживания места.

Еще через несколько десятилетий глобальное потепление может превратить в климатических мигрантов жителей Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

Как показывают моделирования, через 80 лет, Юг вообще может затопить. Стихия осложнит жизнь Одессе, Бердянску, Мариуполю – то есть где-то 40 тысяч домов могут уйти прямо под воду,

– заявила представительница партии "Экологическая альтернатива" Анастасия Загоруйчик.

Если по прогнозам специалистов прибрежные зоны уйдут под воду, то другие южные районы будут страдать от масштабных засух. Уже сейчас часть жителей Херсонской, Николаевской и Одесской областей испытывает недостаток воды.

"Ситуация с дефицитом воды будет ухудшаться, и где-то через 10 – 20 лет начнет набирать вообще критические обороты", – заявил экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов.

Появятся ли в Украине климатические мигранты: смотрите видео

Что необходимо, чтобы исправить ситуацию

Без воды придет в упадок сельское хозяйство, ведь нечем будет поливать огороды и кормить скот. Поэтому эти районы могут превратиться в пустыни.

Для того чтобы предотвратить это, должны активнее бороться с климатическими изменениями, внедрять зеленые технологии, модернизировать устаревшие производственные процессы и быть экономными в пользовании природными ресурсами.

Государство должно принимать необходимые законы для того, чтобы стимулировать развитие новейших технологий, в частности, например, развитие мусоропереработки или стимулирование того, что леса будут высаживать больше и вырубки будет меньше,

– заявил экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов.

На климатической конференции в Глазго Украина взяла на себя обязательство сократить парниковые выбросы в атмосферу на 60% к 2030 году. Однако выяснилось, что реально это выполнить могут лишь к 2040 году.

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Для зеленой трансформации и перехода на возобновляемые источники энергии нашему государству необходимо более 100 миллиардов долларов.

Часть денег могут предоставить западные "доноры", но остальные должны найти сами. Однако пока ни крупный бизнес, ни государство не спешат инвестировать в сохранение окружающей среды.