Энрике Лусеро, директор по делам мигрантов города Тихуана, рассказал, что в настоящее время в городе находятся около 1500 украинцев. И что эта цифра может увеличиться до 2000 человек.

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Украинцы просят об убежище в США

Он отмечает, что с начала войны украинцы приезжали, но не столь массово. Речь шла о нескольких десятках человек в день. Лусеро добавил, что ожидает, что все мигранты въедут в США. В то же время он подчеркнул, что власть Соединенных Штатов не спешит их впускать. Поэтому Тихуана работает над тем, чтобы превратить спортивный объект во временное убежище для всех прибывающих.

Инна Левиен, волонтер из США, признается, что за последние три дня количество собравшихся возле границы украинцев увеличилось вчетверо. Она отметила, что как только мигранты прибывают на границу, их вносят в список и предоставляют номер. Это позволяет им не постоянно стоять в очереди на въезд. Само время ожидания перехода может занять больше 24 часов.

Волонтер отметила, что Тихуана сыграла важную роль в оказании помощи. В городе всячески способствуют тому, чтобы мигранты имели где заночевать и были обеспечены всем необходимым.

Отметим, что в США объявили, что готовы принять до 100 тысяч украинских беженцев и других спасающихся от российской агрессии лиц. Соответствующее решение было озвучено администрацией Байдена 24 марта.

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