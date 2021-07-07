Водитель пытался сбежать
Автомобиль Skoda Octavia вспыхнул на словацкой части пункта пропуска. После того водитель пытался убежать на украинскую территорию.
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По словам журналиста Виталия Глаголы, владелец автомобиля на иностранной регистрации был гражданином Чехии.
Он не смог пересечь границу из-за проблем с документами, а после этого пытался убежать на украинскую территорию, где его и задержали украинские пограничники и надели на него наручники,
– рассказал Глагола.
Он добавил, что всем водителям в очереди словацкие пограничники отдали паспорта и рекомендовали ехать на другие пункты пропуска.
Заметим, на видео с места происшествия видно, что машина почти полностью охвачена пламенем, а черный дым поднимается высоко в небо.
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