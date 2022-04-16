Заметить боеприпасы можно не сразу. Как выглядят мины, показал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Спасатели продолжают разминировать Сумскую область: за сутки обезвредили мины, гранаты, бомбы
В ОВА призвали быть осторожными
Глава ОВА еще раз призвал быть осторожными, ведь на территории Сумщины очень много опасности.
"Как пример: так выглядят взрывчатки, часть из них сложно заметить гражданскому человеку с первого взгляда", – подчеркнул Живицкий.
Мины, которые оставили оккупанты / Фото ГУ ГСЧС Сумской области
Пиротехники активно разминируют область
Отметим, что спасатели продолжают разминировать область. За 15 апреля пиротехники обнаружили артиллерийские снаряды, мины, гранаты и противотанковые авиационные бомбы.
Распространенные виды мин / Фото МВД Украины