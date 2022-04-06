Об ужасе оккупации и зверствах захватчиков в поселке рассказал исполняющий обязанности председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко.

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Расстрелы мирного населения

Глава общины напомнил, что 4 дня назад поселок Бородянка освободили от россиян. После месяца оккупации он находится в ужасном состоянии.

Ерко сообщил, что в первые дни, когда проходили колонны, захватчики расстреливали дома и людей.

Не обращая внимания на то, что по ним никто не открывал огня. У нашей теробороны были только автоматы. Но они расстреливали и дома, и жителей,

– отметил глава общины.

В начале оккупации жители Бородянки пытались выехать из поселка на собственных автомобилях. Однако россияне открыли по ним огонь из автоматов. Тогда появились первые погибшие – 8 жителей поселка.

Впоследствии захватчики стреляли по людям не только из автоматов, но и из тяжелого вооружения, а также бомбили поселок из воздуха.

Авиационные удары по поселку

Что касается авиационных ударов, то именно Бородянка первой получила его.

Они сбросили бомбы на 9-этажные дома. И те люди, которые были в подвалах, оказались живьем погребены,

– сказал Ерко.

Людей сразу пытались откопать. Однако снова известили о воздушной тревоге. Потом пошли колонны, танки, БТР. Они стреляли по тем машинам и людям, которые пытались откопать тех, кто оказался под завалами . "Мы обращались к ним в письменном виде – раскапывать они не разрешили", – вспомнил глава общины.

Сколько людей до сих пор похоронены под завалами многоэтажек – пока никто не может сказать.

Зеленых коридоров никто не разрешал

При оккупации никаких гуманитарных коридоров на освобождение и вывоз людей никто не давал.

Так называемый зеленый коридор, когда мы впервые его добились, был не с 9:00 до 15:00, а 1 час 20 минут,

– пояснил Ерко.

Тогда эвакуировали около 400 человек из дома-интерната.

Когда представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям въехали на территорию, их раздели. Людей брали под прицел, устрашая их и не давая возможности нормально поработать.

Последующие попытки эвакуировать мирных жителей провалились, вокруг Бородянки шли бои. Только в третий раз удалось доехать до тех населенных пунктов, откуда людей смогли эвакуировать.

В поселке после деоккупации находят тела

Глава общины также сообщил, что уже четвертые сутки в Бородянке находят тела героев, погибших на родной земле. Работает штаб, идут работы по разминированию, потому что многие дома заминированы.

И есть уже один несчастный случай: человек, пытавшийся разминировать – взорвался,

– отметил поселковый голова.

В Бородянке работают 3 спецгруппы по разминированию. Налаживаются работы по восстановлению электроснабжения и газоснабжения.

В поселке разрушена вся инфраструктура. К сожалению, там замечают и мародеров. Их вылавливают патрули.