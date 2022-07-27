Большое количество украинских граждан, даже несмотря на близость линии столкновения, не покидает своих домов. В результате в случае отхода ВСУ они становятся живым щитом для врага, привыкшего прикрываться мирным населением. Переселенка из Николаева Елена в интервью для проекта СВОИ рассказала, почему так важно выезжать с оккупированных территорий и населенных пунктов вблизи линии столкновения.

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Выезд мирных людей помогает ВСУ уничтожать оккупантов

Несмотря на опасность для жизни многие мирные жители решают остаться вблизи "горячих" точек. Елена советует всем брать родных и выезжать из опасных мест, чтобы не подвергать опасности свою жизнь.

И еще следует понимать, что выездом из опасных мест мы помогаем нашей армии. У меня очень много знакомых ребят, которые постоянно призывают: "люди, выезжайте из Николаева, Херсона, потому что нам будет легче отстоять свои земли",

– рассказала Елена.

Нужно понимать, что герои ВСУ никогда не ведут обстрелы мирного населения, поэтому прикрытие гражданскими играет на руку врагу и сковывает наших героев.

"Чтобы люди не волновались, что оставляют дома все. Я понимаю их, потому что тоже покинула свой дом. Я переживаю. Но в то же время осознаю, что с собой все не заберешь. Поэтому, принимая решение эвакуироваться, надо думать о будущем, о детях", – добавила Елена.

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