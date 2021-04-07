Алексей Данилов убежден: если у жены главы СБУ Ивана Баканова действительно есть российское гражданство, это может представлять угрозу для нацбезопасности Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Данилов убежден, что наличие российского паспорта у члена семьи государственного служащего является угрозой для национальной безопасности.

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Отвечая на вопрос о гражданстве жены Ивана Баканова, Данилов отметил: "я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так".

В то же время Данилов отказался комментировать, сколько людей в Украине сейчас могут иметь российское гражданство. Такой вопрос секретарь СНБО назвал "слишком провокационным".

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