Гражданство России жены Баканова, если оно есть, может быть угрозой нацбезопасности, – Данилов
Алексей Данилов убежден: если у жены главы СБУ Ивана Баканова действительно есть российское гражданство, это может представлять угрозу для нацбезопасности Украины.
Источник:Lb.ua
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Данилов убежден, что наличие российского паспорта у члена семьи государственного служащего является угрозой для национальной безопасности.
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Отвечая на вопрос о гражданстве жены Ивана Баканова, Данилов отметил: "я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так".
В то же время Данилов отказался комментировать, сколько людей в Украине сейчас могут иметь российское гражданство. Такой вопрос секретарь СНБО назвал "слишком провокационным".
Двойное гражданство жены Баканова: главное
- Еще в 2019 году Иван Баканов подтвердил наличие у своей жены – Оксаны Лазаренко – российского паспорта. В то же время политик подчеркнул: жена получила гражданство России, когда между 2 странами "были другие отношения".
- По словам Баканова, Лазаренко получала в России высшее образование. Паспорт страны-агрессора женщина получила еще во время распада СССР.
- Кроме того, в июне 2019 года политик отметил: его жена оформляет гражданство Украины.
- Баканов также отметил, что с 2013 года Лазаренко ни разу не посещала Россию.
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