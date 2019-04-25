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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Гражданство РФ для жителей Донбасса: что задумал Путин

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      Владимир Путин выступил с заявлением, что якобы не может больше смотреть на страдания "народа Донбасса". Поэтому упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Украины. Чего же на самом деле хочет Кремль – читайте в материале 24 канала.

      Никто из экспертов не верит в искреннее беспокойство Путина проблемами жителей оккупированных территорий.

      Читайте также: Паспорт для оккупированных: чем это может завершиться

      "Выдача паспортов – это не значит, что они признают "ЛНР". Это называется протекторат, то есть это такие марионеточные образования, марионеточные республики. А базовая метрополия – это Россия", – пояснил политолог Владимир Фесенко.

      Россия таким решением может попытаться легализовать свое военное присутствие.

      Раздача паспортов – это возможность сказать, что это не пришли российские войска, а это местные так называемые "ополченцы", которые получили российские паспорта. Якобы Россия только таким образом обеспечивает эти территории,
      – пояснил политолог Олег Саакян.

      Также Кремль делает вызов новоизбранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который не имеет такого антирейтинга как Петр Порошенко среди жителей оккупированных территорий. Поэтому может получить там привязанность.

      Все до этого используемые клише российской пропагандой в виде "киевской хунты", "фашистов карателей" и т.д. проваливаются из-за образа Зеленского. Повышает уровень лояльности на оккупированных территориях, потому что они так же видели "Слугу народа" и видели тот желанный образ Украины, который он продавал на выборах,
      – отметил Саакян.

      Кто первым получит паспорт РФ?

      По информации журналистов, сначала российские паспорта получат государственные служащие, военные, правоохранители и пенсионеры. Потому что Россия может привязать все социальные выплаты именно к паспорту с двуглавым орлом. Украина теперь сможет отслеживать, кто получил такой документ, и прекратить выплаты в себя.

      Что предусматривает скандальный указ Путина?
      • Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.

      • Лица, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.

      • Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      blog_ava
      Россия хочет нас убить, здесь не может быть компромисса, – Сыроид о решении Зеленского о войне
      24 апреля
      934
      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости России Владимир Путин Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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