В Эгейском море обнаружили остатки корабля, который затонул еще более 2 000 лет назад. Античные амфоры, найденные археологами, иллюстрируют тогдашние торговые маршруты.

Источник: Министерство культуры и спорта Греции

Судно затонуло во II – III веке до нашей эры. Греческие ученые обнаружили его возле острова Касос, на юго-востоке Эгейского моря.

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Какие амфоры нашли:

Dressel 20 для перевозки оливкового масла. Их изготавливали в I – III веках в Испании, в районе Гвадалквивир.

Africana I, назначение которых пока неизвестно. Их изготавливали во II – III веках на территории современного Туниса.



Античные амфоры в Эгейском море / Фото Министерства культуры и спорта Греции

Почему находка важна

Этот остров в античные времена был центром морской торговли. После образования Римской империи его роль стала еще важнее. Ведь морское сообщение было основным способом связи между провинциями.

Вино, оливковое масло, зерно, соленую рыбу и другие товары во времена Римской империи перевозили именно в керамических амфорах. Каждая провинция имела собственный стандарт формы и объема сосудов.

Вблизи Касоса ранее уже обнаруживали затонувшие корабли античной эпохи. Найденные амфоры дают возможность детально проанализировать тогдашние торговые маршруты.

Справка. Археологи исследовали эти места в сентябре – октябре 2020 года. 23 ученых совершили более 100 погружений и изучили 80% участка, где затонуло судно.