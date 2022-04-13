Греция покрывает около 40% своих годовых потребностей в газе за счет поставок из России. Но война России против Украины и дальнейшие опасения относительно поставок газа в Европу привели к значительному скачку цен. Так что в странах Евросоюза начали искать пути сокращения использования российского газа.

В то же время Молдова не готова отдавать долг за газ России и с мая может остаться без топлива

Греция ускорит разведку своих газовых месторождений, поскольку стремится сократить свою зависимость от России. Первое пробное бурение планируется осуществить до конца 2023 года.

При этом Греция теперь планирует не только закрывать свои потребности в газе самостоятельно, но и экспортировать его в другие страны и стать хабом для хранения и транспортировки газа в остальную Европу.

Греция хочет завершить первый раунд сейсмических исследований, чтобы определить любые месторождения газа, которые она могла бы добывать в одном наземном и пяти шельфовых районах на западе Греции и возле острова Крит до марта 2023 года.