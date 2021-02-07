Правительство Греции на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране приняло решение усилить карантин в некоторых городах. Власть на 3 часа продлила комендантский час на выходных.

Новые правила начали действовать в субботу, 6 февраля, в красных зонах. В частности в Афинах, где проживает около половины населения страны, комендантский час на выходных теперь начинается в 18:00 вместо 21:00.

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В Греции всплеск заболеваемости коронавирусом

Член комитета экспертов по инфекционным заболеваниям, консультирующий правительство, Вана Папаевангелу заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается. По ее словам, Греция находится в ситуации, которая может выйти из-под контроля очень быстро.

Она отметила, что в Афинах наблюдается явный рост инфекций в большинстве районов, на 30% зафиксирован рост в Салониках, второму по величине городе Греции.

Заполняемость отделений интенсивной терапии больными коронавирусом в больницах Афин выросла до 63% с 61% на прошлой неделе.

Новые инфекции обнаруживают в основном в возрастной группе от 25 до 44 лет, что означает, что мы наблюдаем внутрисемейную дисперсию,

– добавила она.

Ситуация с коронавирусом в Греции: коротко

По состоянию на 7 февраля 2021 года в Греции зафиксировали 163 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Победить смертельную болезнь удалось более 93 тысячам пациентам. Умерло от инфекции почти 6 тысяч граждан.

За прошедшие сутки, 6 февраля, в стране COVID-19 заболели 1 106 человек.

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