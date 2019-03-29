Гриценко: Я буду проходить полиграф каждые три месяца
Анатолий Гриценко заявил, что на посту президента будет проходить полиграф раз в три месяца.
Об этом он сказал во время Марша единства ради порядка в Днепре.
"Я буду проходить полиграф каждые три месяца и команда так же. Чтобы никто не сомневался, что не сели на новые схемы, как нынешние, которые стояли на Майдане и обещали, что все будет честно, прозрачно, ответственно. Такого не произошло. У нас так не будет, потому что я держу слово. И буду требовать от всех", – подчеркнул Гриценко.
Раньше Анатолий Гриценко заявил, что все, кто работает на ключевых постах в государстве, должны периодически проходить проверку на полиграфе.
Днепр стал последним городом в предвыборном туре Анатолия Гриценко. На Марш единства ради порядка пришли тысячи сторонников кандидата.
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