15:05
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
23°C 17°C
  • четверг
    25°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Гриценко утверждает, что получил тыкву от Наливайченко в Днепре

122 Читати новину українською
Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко / online.te.ua

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, на личной странице в сети Facebook обвинил экс-главу СБУ, лидера партии "Справедливость", Валентина Наливайченко, в организации провокации в аэропорту Днепра.

Об этом пишут "Украинские новости".

Он считает, что именно Наливайченко организовал вручение Гриценко символического тыквы от активистов со словами "Это вам за госпиталь!". Очевидно, речь идет о Днепропетровском военном госпитале – который в 2007 году, как утверждали некоторые СМИ, во времена министерства Анатолия Гриценко, был продан частной структуре, которая в свою очередь заложила помещения российскому банку ВТБ. По состоянию на сейчас – госпиталь, в котором лечат наших ребят, принадлежит стране-оккупанту.

Также в комментариях к собственному посту в социальной сети Facebook, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Наливайченко пойдет под суд, потому что Гриценко уже дал показания в прокуратуре.

Политик не уточняет, о чем свидетельствовал в прокуратуре. Вероятно, речь идет об обвинениях, которые он озвучил в марте 2018 года в эфире 112 канала в интервью Дмитрию Гордону. Тогда экс-министр обороны и экс председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко публично заявил, что Валентин Наливайченко и Александр Турчинов лично виноваты в сдаче Крыма.

Журналистам не удалось связаться с Валентином Наливайченко через официальную пресс-службу, а мобильный номер политика уже несколько дней выключен.

Теги: Новости политики Валентин Наливайченко ГПУ Анатолий Гриценко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
 29 ноября 2017 , 19:17
Российский журналист разоблачил двойника Путина
 26 июня 2015 , 16:44
Зеленский оттеснил Гриценко со второго места в президентском рейтинге, – опрос
 12 июля , 14:41
Александр Григорович уволен с должности и.о. председателя ГПЗКУ из-за скандала с подпольным казино
 20 апреля 2017 , 12:37
Музей на Почтовой: в Киевсовете поддержали проект решения о прекращении инвестиционного договора
 11 июля , 17:09
В Мали выбирают президента среди 24 кандидатов
 29 июля , 17:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук