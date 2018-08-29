Гриценко утверждает, что получил тыкву от Наливайченко в Днепре

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, на личной странице в сети Facebook обвинил экс-главу СБУ, лидера партии "Справедливость", Валентина Наливайченко, в организации провокации в аэропорту Днепра.

Об этом пишут "Украинские новости".

Он считает, что именно Наливайченко организовал вручение Гриценко символического тыквы от активистов со словами "Это вам за госпиталь!". Очевидно, речь идет о Днепропетровском военном госпитале – который в 2007 году, как утверждали некоторые СМИ, во времена министерства Анатолия Гриценко, был продан частной структуре, которая в свою очередь заложила помещения российскому банку ВТБ. По состоянию на сейчас – госпиталь, в котором лечат наших ребят, принадлежит стране-оккупанту.



Также в комментариях к собственному посту в социальной сети Facebook, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Наливайченко пойдет под суд, потому что Гриценко уже дал показания в прокуратуре.

Политик не уточняет, о чем свидетельствовал в прокуратуре. Вероятно, речь идет об обвинениях, которые он озвучил в марте 2018 года в эфире 112 канала в интервью Дмитрию Гордону. Тогда экс-министр обороны и экс председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко публично заявил, что Валентин Наливайченко и Александр Турчинов лично виноваты в сдаче Крыма.



Журналистам не удалось связаться с Валентином Наливайченко через официальную пресс-службу, а мобильный номер политика уже несколько дней выключен.