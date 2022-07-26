Об этом в интервью заявил экс-командующий ССО генерал-майор Григорий Галаган.
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Сам Галаган подчеркнул, что на конец июля более 2 тысяч километров – куда ни кинься, либо враг, либо тот, кто врага поддерживает.
Поэтому Силы специальных операций находятся сейчас везде. ССО курируют движение сопротивления, проводят информационно-психологические операции. Ну и без боевой работы тоже никак – ее мы называем "кинетическими действиями",
– констатировал экс-командующий ССО.
Под "кинетикой" Галаган подразумевает подрывы мостов.
"После каждых взорванных на оккупированных территориях пути или моста я лучше засыпаю", – признался он.
Украине нужны HIMARS
Реактивные системы залпового огня HIMARS уже стали ночным кошмаром оккупантов. Всего несколько РСЗО оказывают огромное влияние на поле боя, а впоследствии их количество будет только расти.
Лишь несколько РСЗО HIMARS позволили нашим героям нанести просто безумные удары по складам врага с боеприпасами и его командным пунктам. российские оккупанты из-за проблем с логистикой уже не могут вести интенсивные наступательные действия.
Резников также добавил, что если говорить об эффективном контрнаступлении по всей линии фронта, то ВСУ нуждаются в 100 таких системах, такое их количество позволит нивелировать огневое преимущество врага. Кроме того, при контрнаступлении важно отрезать оккупантов от поддержки и поставок, а для этого нужны ракеты в дальности 100 – 150 километров.
Больше об этом – результаты работы HIMARS по командным пунктам в Изюме: смотрите видео