Вместе с футбольным клубом "Рух" и его основателем Григорием Козловским благотворители помогли 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, закупив 30 дронов DJI Mavic 3 Cine, информирует 24 Канал.

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Также к инициативе присоединился президент норвежского футбольного клуба "Бранн" Аслак Свердрупю. Как сообщается, о сотрудничестве норвежского благотворительного фонда и футбольного клуба "Рух" договорился бизнес-омбудсмен Львовского городского совета Сергей Кираль.



30 дронов DJI Mavic 3 Cine передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ / Фото ФК "Рух"

Я рад быть здесь, поддержать Украину и ее вооруженные силы. Это наша общая битва, и мы победим вместе. Мой благотворительный фонд подготовил 12 тысяч штук одежды и обуви для Героев, которые сейчас находятся на фронте. Мы привезли в Украину 250 дронов и готовы продолжать это делать. А также предоставим украинским военным автомобили. Надеюсь, что эта партия дронов поможет освободить украинские земли в борьбе против российских агрессоров.

– рассказал Петер Фрюлих, норвежский парламентарий и глава благотворительного фонда "Fitt Ukraina".

"Все началось с тесного сотрудничества с моим добрым другом Сергеем Киралем из Львова, благодаря ему удалось доставить нашу помощь в Украину. Верю, что она принесет пользу. Во время Второй мировой войны Норвегию оккупировали, поэтому мы знаем все о фашизме и нацизме, которые тогда пришли на нашу территорию. Так что когда подобное случилось с Украиной, мы сразу откликнулись и будем поддерживать вас столько, сколько нужно", – добавил он.



Представитель Норвегии отметил, что и дальше будет поддерживать Украину / Фото ФК "Рух"

Логистику и доставку дронов из Норвегии обеспечила местная инициатива ОО "Народная самооборона Львовщины". Коптеры лично передали норвежский парламентарий, глава благотворительного фонда "Fritt Ukraina" Петер Фрюлих и генеральный директор "Рух" Игорь Дедишин.

Война сильно консолидировала украинское общество. А самым важным фактором будущей нашей победы станет консолидация всего мира в борьбе против агрессора. Если мы будем едины – я уверен, что эта победа придет как можно скорее на нашу улицу,

– отметил Игорь Дедишин, генеральный директор футбольного клуба "Рух".



Доставка "Мавиков" в Украину – особенно важная задача / Фото ФК "Рух"

Он объясняет, что такая помощь особенно важна, в частности, в связи с тем, что китайские власти сократили поставки дронов даже на территорию союзников Украины.

Наша предприимчивая команда сконцентрировала свои усилия. Наши ребята знают, куда обратиться и как получить необходимую помощь. Потому мы все вместе включились в этот процесс. Очень радует, что удалось столь большую партию получить в столь сложных условиях. Именно эти дроны сейчас крайне необходимы. Отрадно, что нам удалось сделать такой подарок на вес золота. Благодаря всему цивилизованному миру, общими усилиями, объединенной позицией мы направляемся дальше к нашей Победе,

– подчеркнул Дедишин.



"Мавик" – это ультракомпактный квадрокоптер, не уступающий по характеристикам своим старшим собратьям / Фото ФК "Рух"

Справка. "Мавик" – передовой, ультракомпактный квадрокоптер, не уступающий характеристикам и возможностям своим "старшим" аналогам. Разработанный с учетом последних достижений в области технологий, этот манёвренный квадрокоптер предлагает легкую и интуитивно понятную систему управления, что делает его идеальным как для начинающих, так и опытных пилотов. Несмотря на компактные размеры, "Мавик" оснащен набором передовых функций, включая HD-камеру для съемки потрясающих аэрофотосъемок и долговременный аккумулятор, обеспечивающий до 20 минут полета.



"Мавики" – это "глаза" наших военных / Фото ФК "Рух"

Стоит отметить, что ФК "Рух" и Григорий Козловский на постоянной основе помогают 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, отлажены тесные контакты и есть четкое понимание, что именно нужно артиллеристам.



ФК "Рух" и Григорий Козловский на постоянной основе помогают 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ / Фото ФК "Рух"

В современной российско-украинской войне дроны – это основные глаза наших военных. Они позволяют очень четко увидеть противника, его позицию и планирование. Поэтому это одна из самых необходимых вещей, как во время штурмов, так и во время разведки.

Именно военные отметили важность этой инициативы, поскольку именно беспилотники позволяют уничтожать противников, не приближаясь к ним.

Это очень классная инициатива, действительно очень много факторов сыграло. Есть большое количество "Мавиков", они сейчас очень необходимы, ведь чувствуем определенную сложность с закупкой беспилотников за границей. Идею подал Сергей Кираль, моментально откликнулись Григорий Козловский и Игорь Дедишин, норвежцы предложили сделать что-то совместно, и вместе закупили эту партию дронов,

– рассказал Маркиян Лопачак, младший лейтенант 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.



БФ "Fitt Ukraina" привез в Украину 250 дронов и авто / Фото ФК "Рух"

Он добавляет, что трудно было доставить необходимое в Украину, но, к счастью, в этом помогла "Народная самооборона", непосредственно Артем Хмыз. И собственно благодаря этим совместным усилиям ВСУ пополнились 30 единицами хороших "Мавиков".

"Думаю, что вскоре эти "птички" после определенных настроек уже начнут работать на фронте и защищать нашу страну. У этих "Мавиков" лучшая камера, поэтому легче рассматривать, потому что более четкая картинка позволяет нам непосредственно поражать врага. Ситуация на фронте меняется, в частности, на том участке, где мы работаем в последнее время, были периоды, которые мы теряли за месяц более 20 "Мавиков", а были и месяцы, когда теряли меньше, на что влияет очень много факторов: как работает враг Но если "Мавик" успел зафиксировать и скорректировать, то мы считаем, что это равномерная потеря – даже если одну жизнь эта "птичка" спасет, то она уже свою сделала", – заключает младший лейтенант 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ

Григорий Козловский, ФК "Рух" и БФ "Fritt Ukraina" закупили 30 дронов DJI Mavic 3 Cine для ВСУ: смотрите видео