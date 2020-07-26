Главной задачей в политической силе Довіряй Справам, чью региональную организацию возглавил Сергей Гриневецкий, является селекция молодых политиков, способных творить.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Медиа-информ.

Моя основная задача научить и передать свой опыт работы молодым политикам. Научить их работать на развитие города, региона. Страны. Без взаимосвязи между ними, как показала практика последних лет, все рушится. Мы должны выработать стратегию развития с учетом особенностей Одессы и региона,

– отметил Сергей Гриневецкий.

Один из важнейших вопросов – безопасность. По данным аналитиков ЕС, Украина занимает первое место по уровню преступности в Европе. Ярким подтверждением тому стали последние события в Луцке и Полтаве.

Однако, по мнению Сергея Гриневецкого, безопасность – это не только борьба с преступностью и терроризмом, это укрепление всех сфер жизнедеятельности.

Прежде всего, речь идет о продовольственной безопасности. Этот год очень неурожайный.

"За последние полгода объемы производства сельскохозяйственной продукции сократились на 18,7%. Однако, за этот период мы экспортировали на 6,2 млн тонн зерновых больше, чем в прошлом урожайном году".

"Зерно продается бездумно, уничтожаются остатки животноводства и селекции. На юге Одесского региона урожайность зерновых составила лишь 14,5 центнеров с гектара. Уже сейчас фермеры не знают, как расплачиваться с селянами за паи. Вместо обещанной поддержки, им дают копейки".

Если сейчас Нацбанк не решит вопрос пролонгации кредитов и новых кредитных программ для аграриев, нас вполне могут ожидать продовольственные бунты. И это страшно, – подчеркнул Сергей Гриневецкий.

Еще один вопрос национальной безопасности – новый виток коронавирусной инфекции. Лето уже показало, что, к сожалению, спад не наступил. Поэтому нам уже сейчас надо продумывать, как жить в осенне-зимний период.

Эти вопросы должны стать приоритетом власти, считает политик.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 26 июля в Украине зафиксировали 64 849 случаев коронавируса. Из них 920 выявлено за минувшие сутки, 15 пациентов умерли, 310 человек выздоровели.

Уже несколько дней в Украине наблюдается резкий рост новых больных в сутки.