Доллар по 25 гривен: чего ожидать от курса дальше

Для украинцев курс все еще остается маркером, который показывает состояние отечественной экономики. Сейчас люди жалуются, что сбережения в долларах обесцениваются. Какой будет гривна и как обезопасить себя от потерь – читайте в материале 24 канала.

В чем секрет укрепления гривны

Аналитики отмечают, что экономических оснований для укрепления гривны нет. На укрепление национальной валюты в весенне-летний период уже четвертый год подряд влияет сезонная активность украинского бизнеса, в частности, аграриев.

Надо знать! Наличный курс валют 6 августа: доллар возобновил падение

"В этом году наложился тренд сезонности. Такое явление, которого, откровенно говоря, мало кто ожидал в год двойных выборов – это интерес со стороны иностранцев к инвестициям в гривневые ОВГЗ", – сказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

В 2019 году инвесторы вложили в гривневые облигации почти три миллиарда долларов. Эффект от этих инвестиций настолько мощный, что гривна могла бы укрепиться до 20 за доллар. Но вмешался Нацбанк, и выкупил в резервы более двух миллиардов долларов.

Слишком низкий курс доллара не является хорошим для экономики. Возможно, это звучит не очень приятно для многих украинцев, но сильное ослабление в долгосрочной перспективе является проблемным для экономики и может повлечь за собой серьезную девальвацию наоборот,

– отметил Демкив.

Инвесторы вкладываются в гривневые облигации, так как сегодня они наиболее прибыльные в Европе – 17% годовых. Сбросить облигации инвесторы-спекулянты могут в один момент. Тогда гривна мгновенно откатится до 28 или до 30 из-за паники.

Курс доллара относительно гривны с 28,33 в середине января 2019 года опустился ниже отметки в 26 гривен в начале июля. В конце июля доллар стал стоить уже 25 гривен.

Что делать с иностранной валютой

Экономисты советуют не спешить сбрасывать доллары. Ведь бизнес уже начинает покупать валюту для расчетов с иностранными партнерами и для выплаты дивидендов в конце года.

Граждане жалуются, а власть разводит руками. И в принципе, если мы не увидим сюрпризов от иностранных инвесторов, я бы не ожидал увидеть курс выше 27,5 на конец года,

– пояснил финансовый аналитик группы ICU.

Для граждан финансовые аналитики имеют простой совет – сейчас самое время погасить долги и кредиты в иностранной валюте.