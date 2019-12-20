Украинская гривна в 2019 году окрепла больше всего в мире, – Bloomberg

В 2019 году курс украинской гривны относительно доллара поднялся на 19%. Таким образом гривна стала первой в рейтинге валют, которые больше всего выросли.

Укрепление гривны в 2019 году значительно превзошло ревальвацию второй в рейтинге валюты – российского рубля, пишет Bloomberg. Курс рубля по отношению к доллару вырос на около 12%.

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Среди наиболее ревальвированных валют мира также египетский фунт, тайский бахти и израильский шекель.

Как Bloomberg оценивает укрепление гривны

Эксперты издания считают, что крепкая гривня способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины. Поскольку стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.

Интересно! Если в 2016 году зарплаты в Польше были в 4 раза выше, чем в Украине, то в 2019 году разница между уровнями зарплаты уменьшилась в 2,5 раза.

Почему гривна укрепляется

Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

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Укрепление объясняют так:

ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;

высоким урожаем зерновых;

низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

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Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала