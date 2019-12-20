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      Украинская гривна в 2019 году окрепла больше всего в мире, – Bloomberg

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      Украинская гривна в 2019 году окрепла больше всего в мире / 24 канал

      В 2019 году курс украинской гривны относительно доллара поднялся на 19%. Таким образом гривна стала первой в рейтинге валют, которые больше всего выросли.

      Укрепление гривны в 2019 году значительно превзошло ревальвацию второй в рейтинге валюты – российского рубля, пишет Bloomberg. Курс рубля по отношению к доллару вырос на около 12%.

      Кстати: Монета стоимостью 5 гривен появилась в обращении в Украине: фото

      Среди наиболее ревальвированных валют мира также египетский фунт, тайский бахти и израильский шекель.

      Как Bloomberg оценивает укрепление гривны

      Эксперты издания считают, что крепкая гривня способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины. Поскольку стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.

      Интересно! Если в 2016 году зарплаты в Польше были в 4 раза выше, чем в Украине, то в 2019 году разница между уровнями зарплаты уменьшилась в 2,5 раза.

      Почему гривна укрепляется

      Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

      Важно: Почему гривна укрепляется, а цены не падают: объяснения Гончарука

      Укрепление объясняют так:

      • ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
      • высоким урожаем зерновых;
      • низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

      Обратите внимание: Бюджет-2020: какой курс доллара заложили в госбюджет 

      валюта гривня долар курс нбу

      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Деньги НБУ Курсы валют Доллар-Гривна Гривна
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