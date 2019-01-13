Гривну укрепит НБУ, – эксперт

Предпосылки для укрепления курса нашей национальной валюты является и сохранятся на текущий 2019 год благодаря жесткой политике Национального банка, который активно задействовал механизмы соблюдения провозглашенного значение официального показателя инфляции.

Такое мнение 24 каналу высказала эксперт Международного союза "Институт национальной политики" Марина Багрова.

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Она напомнила – НБУ утвердил высокую ставку рефинансирования, чем существенно "зажал" денежную массу. Этот фактор вызвал замедление темпов инфляции.

Кроме того, на укрепление курса национальной валюты повлияла политика регулятора по его стабилизации. Стоит отметить, что в начале 2018 года гривна была слабее, чем в конце,

– отметила эксперт.

Также Багрова добавила – недавно МВФ обнародовал более чем оптимистичный прогноз инфляции на 2019 год в Украине. Аналитики МВФ признали, что до конца года этот показатель составит 7%. А уже в первом квартале 2020-го выйдет на уровень 5%.

"Укрепление национальной валюты произошло за счет усиленной реализации в 2018 году политики "сжатия" совокупного спроса, что положительно сказалось на уровне инфляции. Все это свидетельствует о том, что предпосылки для дальнейшего укрепления национальной валюты хранятся на 2019 году", – констатировала Багрова.

Напомним, по мнению другого эксперта, Вадима Бардаса, гривну в 2019 ждет незначительная девальвация – 7-10%.