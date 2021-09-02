Об этом в эфире 24 канала сказала советник главы "Нафтогаза" Светлана Залищук. Она пояснила, что газ страны-агрессора является грязным и в прямом, и в переносном смысле.
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* Больше выбросов
"Я бы это трактовала в нескольких аспектах. Эксперты говорят, что российская труба имеет гораздо больше выбросов в воздух метана, например, чем украинская газотранспортная система", – отметила Залищук.
Она заверила, что этот факт не соответствует климатическим целям, задекларированным США и Евросоюзом.
* Оружие против соседей
Залищук отметила, что российский газ грязный геополитически и политически.
Россия использует газ как оружие против соседей,
– заявила советница главы "Нафтогаза".
Залищук прокомментировала визит Зеленского в Вашингтон: смотрите видео
Заявление Зеленского о "грязном газе": главное
- Президент сделал такое заявление в первый день визита в Вашингтон, 1 сентября. Это было во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.
- В России просто полыхает из-за слов украинского президента.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что такие заявления "не от большого ума".
- На эти слова россиянина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил так: "Заблудился в трех соснах".