Об этом в эфире 24 канала сказала советник главы "Нафтогаза" Светлана Залищук. Она пояснила, что газ страны-агрессора является грязным и в прямом, и в переносном смысле.

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* Больше выбросов

"Я бы это трактовала в нескольких аспектах. Эксперты говорят, что российская труба имеет гораздо больше выбросов в воздух метана, например, чем украинская газотранспортная система", – отметила Залищук.

Она заверила, что этот факт не соответствует климатическим целям, задекларированным США и Евросоюзом.

* Оружие против соседей

Залищук отметила, что российский газ грязный геополитически и политически.

Россия использует газ как оружие против соседей,

– заявила советница главы "Нафтогаза".

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