Гройсман анонсировал "облавы" на предпринимателей

Председатель Правительства Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости как можно быстрее принять решение о проведении совместных межведомственных проверок предприятий на предмет соблюдения трудового законодательства.

Об этом премьер сообщил в ходе межведомственного совещания в четверг, 6 сентября.

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По словам Гройсмана, поводом для собрания стали нередкие случаи нарушения прав работников, а также невозможность проверить соблюдение законодательства, когда инспекторов просто не допускают на предприятия.

"У нас большой вызов – вопросы защиты прав наемных работников. Если это не сделать сегодня, через определенный период времени эти люди получат минимальные пенсии. А еще хуже, если случится травма на производстве, то человек не получит компенсации. Надо здесь мобилизовать работу и доказать работодателям, что своих работников надо уважать и не только выплачивать им зарплаты, но и оформлять должным образом", – сказал Владимир Гройсман.

После премьер анонсировал проведение совместных межведомственных проверок предприятий. По словам премьера, их начнут через месяц.

Я не сторонник наказания – надо людям объяснить. Пожалуйста, оформляйте работников. Мы даем месяц. Но потом на нас не обижайтесь. Будем находить общий язык. И уже сейчас прошу работодателей – пожалуйста, уважайте своих рабочих. Тогда никаких вопросов не будет,

– подытожил Премьер-министр.

Ранее премьер заявил о начале монетизации субсидий в Украине.