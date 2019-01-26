Гройсман спрогнозировал размер средней зарплаты в 2019 году: цифра

Средняя зарплата украинцев в 2019 году может превысить 10,5 тысяч гривен, однако показатель может быть и выше.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте также: Сколько украинцев получают зарплаты в конвертах: информация от ГФС

При этом глава правительства отметил, что не исключает еще более высокий уровень средней зарплаты, если удастся ускорить рост экономики.

Среднюю зарплату прогнозируем около 10,5 тысяч гривен, но я убежден, что этот показатель будет выше

– рассказал он.

Гройсман выступил за создание таких условий, чтобы украинцы получали достойную зарплату.

24 канал сообщал, что прожиточный минимум в Украине 1 января вырос на 76 гривен – до 1853 гривен. А до конца 2019 года, согласно госбюджету, прожиточный минимум должен вырасти на 250 гривен.

Читайте также: Сколько денег украинцы перечислили через банки в 2018 году: интересная цифра

В свою очередь, согласно Госбюджету на 2019 год, минимальная зарплата с 1 января 2019 года возросла до 4173гривень на месяц.