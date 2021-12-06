Выпуск BMW X5 – первый внедорожник от баварского автопроизводителя, который задал моду во всем мире. Впервые его представили публике на рубеже тысячелетий – в 1999 году.

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В компании решили на базе X5 серии построить высокий автомобиль, где водитель и пассажиры сидят выше, имеют лучшую посадку, определенный клиренс. Но не так, чтобы совсем ориентировано на бездорожье.

BMW начал строить имидж премиального бренда

Сегодня BMW Group владеет брендами BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW-Motorrad, который выпускает мотоциклы. Сеть продаж концерна распространилась на 140 стран мира.

Уже с 1950 годов BMW начал строить имидж премиального бренда. Центральной фигурой для немецкой марки всегда был водитель.



BMW начал строить имидж премиального бренда / Фото Unsplash

Его прямой конкурент Mercedes – это автомобиль, по большей части, для пассажира. Они стараются постоянно изменять свои модели. BMW же всегда ставил мощность автомобиля и комфорт водителя на первый план.

Ориентированность на клиента вылилась в тэглайн. В Европе – "Идеальный автомобиль для вождения", в Северной Америке – "Полный драйв".

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"Слоганы строят на том, что это премиальный автомобиль, где ты хочешь получить максимум скорости, мощности. Бренды говорят с потребителями в том контексте, что наиболее интересно именно аудитории конкретной страны", – пояснил генеральный директор креативного агенства Grape Юрий Гладкий.

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Слоган получил новое звучание

В 2006 году слоган премиального бренда приобрел несколько неожиданное звучание – "компания идей".

Это история о том, что какие бы у тебя ни были идеи: куда поехать, что взять с собой, кого взять с собой на борт твоего автомобиля – для любой твоей идеи есть авто BMW,

- заметил Гладкий.

Мощным инструментом для популяризации бренда стал продакт-плейсмент в культовых лентах о Джеймсе Бонде. Машины класса люкс органично вписались в киносагу об агенте 007.

Джеймс Бонд на BMW

Впервые Джеймс Бонд оседлал "коня" от баварского концерна в 1995 году. В картине "Золотой глаз" Пирс Броснан гасал по Кубе на синем BMW Z3. После выхода этой части франшизы модель стала настоящим хитом.

Например, в США уже в 1996 году после релиза "Золотого глаза" продали 15 тысяч BMW Z3. А через год еще больше – 19 700. Для сравнения, похожей модели Porsche Boxster в Штатах в 1997 году продали едва 7 тысяч.



Бонд "оседлал" синий BMW Z3 / Фото из "Википедии"

В 1997 году в "Завтра не умрет никогда" спецагент британской разведки пересел за руль BMW 750 iL. Машину киношники нашпиговали бронированным стеклом, пулеметами и даже ракетами. В той же части саги Джеймс Бонд воспользовался и мотоциклом от немецкого бренда.

От негодяев убегал на модели R1200C. А в ленте "Целого мира мало" Броснан пересел на BMW Z8, который эпично распиливают пополам враги спецагента.

Однако, справедливости ради, образ Бонда все же больше всего ассоциируется не с BMW, а с Aston Martin. На авто этой марки экранизированного героя Яна Флеминга можно увидеть чаще всего.

Конкурентный маркетинг

В XXI веке, когда от просто красиво снятой картинки уже не триггерит, брендам приходится быть максимально находчивыми. Один из способов привлечь внимание – конкурентный маркетинг или сравнительная реклама.

В Украине она тоже есть, но в таком очень лайтовом виде. Ее мало пока используют. А за рубежом в разных странах – это отдельная культура,

– подчеркнул Гладкий.

BMW умело подкалывает в рекламах своих отъявленных конкурентов. Так в 2003 году появился билборд, где BMW X5 леопардового цвета преследует Mercedes ML, раскрашенного как зебра.

Вскоре баварцы потроллили оппонентов постером, где автовоз Mercedes транспортировал несколько автомобилей BMW с подписью "Mercedes тоже может доставлять удовольствие".



BMW потроллили Mercedes / Фото с сайта BMW

Далее баварцы "напали" на "Ягуар". На рекламном плакате соперник якобы испугался и развернулся эмблемой от BMW.

В 2019-м баварцы в очередной раз тонко пошутили над своим соотечественником-конкурентом. После того как гендиректор Mercedes Дитер Цетше ушел на пенсию, в BMW сняли шуточный ролик о его последнем дне в должности. Роль сыграл популярный в Германии актер Симон Лихт.

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CEO Mercedes трогательно прощается с коллегами, едет домой, а тогда – пересаживается на машину BMW. Якобы теперь он наконец свободен и может не скрывать своих истинных предпочтений. Однако видео все же завершается реверансом в сторону Цетше. В BMW благодарят его за долгие годы вдохновляющих соревнований.

"Дизельный скандал" BMW

С 2015 года BMW затянуло в водоворот "дизельного скандала". Сначала его оштрафовали на 10 миллионов евро за установку устройств, которые специально занижали уровень вредных выбросов. Такое программное обеспечение обнаружили на 7,5 тысячах автомобилей BMW.

А в 2021 году Еврокомиссия довела картельный сговор 5 немецких автопроизводителей:

Volkswagen;

Audi;

Daimler;

Porsche;

BMW.

Промышленники владели технологиями, которые позволяют очищать вредные вещества гораздо лучше, чем предусмотрено нормами ЕС. Но решили не прилагать лишних усилий и не делать этого.

В итоге Еврокомиссия наложила взыскание на автопроизводителей. BMW должна заплатить 373 миллиона евро, концерн Volkswagen, которому принадлежат бренды Volkswagen, Audi и Porshe – 502 миллиона евро.

Обратите внимание! Компания Daimler избежала наказания, ведь именно она уведомила Еврокомиссию о нарушениях.

В 2013 году против автоконцерна подала иск американская Комиссия по соблюдению равноправия при трудоустройстве. Немецкого производителя обвинили в том, что он незаконно не продлил контракт с 88 логистами на своем заводе в Южной Каролине.

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Большинство из этих людей были темнокожими, поэтому компанию еще и обвинили в расизме. BMW уверял, что уволил этих людей из-за их криминального прошлого. Однако окружной суд обязал концерн выплатить 1,6 миллиона долларов компенсации и предложить уволенным вернуться на работу.

BMW в 2021 году

2021 год для BMW, как и для всех мировых автопромышленников, стал годом испытаний. Серьезный удар этой сфере нанес глобальный дефицит микросхем, из-за которого случались многочисленные сбои производства.

В таких условиях баварский концерн сделал ставку на выпуск дорогих моделей. И не прогадал.



Доходы BMW выросли на 50% / Фото Unsplash

В третьем квартале немецкий автопроизводитель выпустил около 600 тысяч машин. То есть на 12% меньше чем в тот же период в прошлом году. Однако прибыли компании в третьем квартале выросли аж на 50% – до 2,9 миллиарда евро.

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Такой показатель превзошел ожидания аналитиков BMW. Поэтому финансовый директор концерна Николас Петер назвал ситуацию в 2021 году более стабильной и выгодной, чем в предыдущем году. А вот преодолеть дефицит микрочипов, по его мнению, до конца года так и не удастся.