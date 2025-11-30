Нас будет ждать сплошной хаос, – экс-министр ядерной безопасности о совместном управлении ЗАЭС с Россией

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что если мирное соглашение будет подписано, то ЗАЭС должна получить особый статус, а Украина и Россия договориться о сотрудничестве. Осуществлять совместное управление станцией под наблюдением МАГАТЭ – абсурдно и это противоречит требованиям, которые это агентство формировало для всего мира.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко, выразив мнение, что Гросси делает такие заявления, потому что имеет планы стать генсеком ООН, поэтому ему крайне нужна поддержка России.

Что не так с предложением Гросси?

МАГАТЭ, как объяснил Костенко, имеет две главные функции: осуществлять контроль за нераспространением ядерного оружия и контроль за недопущением ядерных катастроф. Существует принцип того, как должен использоваться мирный атом. Есть оператор, который эксплуатирует ядерные энергоблоки. Он отвечает за соблюдение всех норм и правил безопасности. Одновременно с этим предусмотрены надзорные органы. В Украине это Госатомрегулирование – инспекция, которая осуществляет контроль за этим.

"МАГАТЭ в этой ситуации только осуществляет надзор, чтобы процесс происходил в соответствии с законодательством. Разговоры о том, что другая страна может участвовать в этой цепи – не соответствуют требованиям Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб", – объяснил Костенко.

Экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности отметил, что есть примеры, которые можно применить для ЗАЭС. В частности, пример распределения Берлина после Второй мировой войны. Он формально был на территории ГДР, другая – ФРГ. Тогда была специальная трасса – экстерриториальная.

Может быть экстерриториальный статус ЗАЭС, там могут присутствовать представители США в качестве помощника Украины для полноценного использования станции в условиях оккупации,

– озвучил Костенко.

По его словам, сейчас возник ряд серьезных вопросов относительно Запорожской атомной электростанции. В частности, пока нет охлаждения из-за разрушения Каховской ГЭС. По ЗАЭС есть два типа топлива: российского и американского производства. Для системы автоматики было использовано второе. Костенко подчеркнул, что без украинских специалистов запустить оборудование – не выйдет.

Он пояснил, что если говорить о перезапуске, то надо полностью провести аудит состояния ЗАЭС, потому что российские войска там наделали такого, что для доведения всего до рабочего состояния – нужно время. Например, россияне сожгли градирню, а это огромный объект.

"Если Запад не осознает, что сейчас наступил момент истины, если агрессию России не остановить, а все процессы не вернуть в русло международного права, тогда в дальнейшем нас ожидает тяжелый период хаоса геополитического, международно-правового, экономического, ядерного. Это может привести к тому апокалипсису, о котором все говорят. К большому сожалению, не только Россия способствует этому, но и позиция Запада", – подытожил Костенко.

Он отметил, что Украине сегодня нужно полностью перезагрузить власть, сформировать в парламенте одну коалицию, провести тайные выборы председателя Верховной Рады, а на основе общественных слушаний – назначение технократического правительства. Он, по его словам, должен пройти процедуру общественного обсуждения, чтобы не допустить к правительственным креслам тех, кто связан с коррупцией.

Что происходит вокруг Запорожской АЭС?