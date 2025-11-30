Нас чекатиме суцільний хаос, – ексміністр ядерної безпеки про спільне керування ЗАЕС з Росією

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі заявив, що якщо мирна угода буде підписана, то ЗАЕС має отримати особливий статус, а Україна та Росія домовитись про співпрацю. Здійснювати спільне керування станцією під наглядом МАГАТЕ – абсурдно і це протирічить вимогам, які це агентство формувало для всього світу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко, висловивши думку, що Гроссі робить такі заяви, бо має плани стати генсеком ООН, тому йому вкрай потрібна підтримка Росії.

Що не так з пропозицією Гроссі?

МАГАТЕ, як пояснив Костенко, має дві головні функції: здійснювати контроль за нерозповсюдженням ядерної зброї та контроль за недопущенням ядерних катастроф. Існує принцип того, як має використовуватися мирний атом. Є оператор, який експлуатує ядерні енергоблоки. Він відповідає за дотримання всіх норм й правил безпеки. Одночасно з цим передбачені наглядові органи. В Україні це Держатомрегулювання – інспекція, яка здійснює контроль за цим.

"МАГАТЕ в цій ситуації тільки здійснює нагляд, аби процес відбувався відповідно до законодавства. Розмови про те, що інша країна може брати участь в цьому ланцюгу – не відповідають вимогам Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду", – пояснив Костенко.

Ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки зазначив, що є приклади, які можна застосувати для ЗАЕС. Зокрема, приклад розподілу Берліну після Другої світової війни. Він формально був на території НДР, інша – ФРН. Тоді була спеціальна траса – екстериторіальна.

Може бути екстериторіальний статус ЗАЕС, там можуть бути присутні представники США в якості помічника України для повноцінного використання станції в умовах окупації,

– озвучив Костенко.

З його слів, наразі постала низка серйозних питань стосовно Запорізької атомної електростанції. Зокрема, наразі немає охолодження через руйнування Каховської ГЕС. За ЗАЕС є два типи палива: російського і американського виробництва. Для системи автоматики було використане друге. Костенко підкреслив, що без українських спеціалістів запустити обладнання – не вийде.

Він пояснив, що якщо говорити про перезапуск, то треба повністю провести аудит стану ЗАЕС, бо російські війська там наробили такого, що для доведення всього до робочого стану – потрібен час. Наприклад, росіяни спалили градирню, а це величезний об'єкт.

"Якщо Захід не усвідомить, що зараз настала мить істини, якщо агресію Росії не зупинити, а всі процеси не повернути в річище міжнародного права, тоді надалі нас очікує важкий період хаосу геополітичного, міжнародно-правового, економічного, ядерного. Це може призвести до того апокаліпсису, про який всі говорять. На превеликий жаль, не тільки Росія сприяє цьому, але і позиція Заходу", – підсумував Костенко.

Він наголосив, що Україні сьогодні потрібно повністю перезавантажити владу, сформувати у парламенті одну коаліцію, провести таємні вибори голови Верховної Ради, а на основі громадських слухань – призначення технократичного уряду. Він, з його слів, має пройти процедуру суспільного обговорення, аби не допустити до урядових крісел тих, хто пов'язаний з корупцією.

