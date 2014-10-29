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      Гройсман заверил, что правительственные должности пока не делили

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      Владимир Гройсман
      Владимир Гройсман / Громадське ТВ

      Один из лидеров партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Гройсман заверил, что вопрос распределения должностей в Кабмине участники коалиционных переговоров пока не обсуждали.

      "Что касается должностей, то на сегодняшний день такой дискуссии между нами не было, но она будет", - сказал он.

      "Мы не обсуждали никакие должности, никаких квотных принципов не должно быть", - добавил Гройсман.

      Напомним, Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал политические партии нового парламента до понедельника официально представить кандидатуры на должности членов Кабинета Министров Украины.

      Теги: Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 29 октября 2014
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