Гройсман заверил, что правительственные должности пока не делили
Один из лидеров партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Гройсман заверил, что вопрос распределения должностей в Кабмине участники коалиционных переговоров пока не обсуждали.
"Что касается должностей, то на сегодняшний день такой дискуссии между нами не было, но она будет", - сказал он.
"Мы не обсуждали никакие должности, никаких квотных принципов не должно быть", - добавил Гройсман.
Напомним, Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал политические партии нового парламента до понедельника официально представить кандидатуры на должности членов Кабинета Министров Украины.
Источник: Телеканал новостей "24"
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