Гройсман заверил, что правительственные должности пока не делили

Один из лидеров партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Гройсман заверил, что вопрос распределения должностей в Кабмине участники коалиционных переговоров пока не обсуждали.

"Что касается должностей, то на сегодняшний день такой дискуссии между нами не было, но она будет", - сказал он.



"Мы не обсуждали никакие должности, никаких квотных принципов не должно быть", - добавил Гройсман.

Напомним, Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал политические партии нового парламента до понедельника официально представить кандидатуры на должности членов Кабинета Министров Украины.