Средняя дневная температура в Украине составит +17…+20 градусов. Прохладнее всего будет в Донецке и Симферополе. Там прогнозируют всего +15...+17 градусов.

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На Севере и Востоке обещают +16…+18 градусов. В Киеве, по данным синоптиков, следует ожидать +17...+19 градусов.

Прогноз синоптика Диденко

Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что вторник посетит украинцев с дождями. Также следует ожидать визита гроз. В то же время солнце выглядит во многих областях.

Синоптик заметила, что украинская красивая природа поддерживает украинских защитников и защитниц, а также гражданское население. Весенние пейзажи помогают бороться с тревогой и преодолевать страхи войны.

Диденко подчеркнула, что в течение вторника, 3 мая, будет дождь на Западе и Севере. Непогода также коснется Винницкой области. В областях может раздаваться гром. Местных жителей призывали не бояться.

Между тем, на Юге и Востоке большая часть дня будет солнечной. Прогнозируют умеренный весенний ветер.

Температура воздуха 3 мая ожидается комфортной, в течение дня +15...+20 градусов. И наконец ночью постепенно становятся немного теплее, по крайней мере, без заморозков,

– говорится в сообщении.

Синоптик заметила, что погода помогает украинцам. Речь идет о тех, кто – в окопах, кто ночью охраняет безопасность, кто спасается в подвалах, кто с любовью готовит следующий урожай.

Погода в столице

Диденко заявила, что в столице средняя дневная температура будет +15...+18 градусов. Кроме того, местным жителям следует носить с собой зонтики, ведь, очевидно, в городе будет дождь. Возможны грозы. Синоптик призывала местных жителей не бояться грохота грома.

В то же время, если раздастся сигнал воздушной тревоги, несмотря на все погодные условия, необходимо немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Это спасает жизнь.

Погода в городах Украины

Ужгород – +21...+23

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +17...+19

Винница – +18...+20

Одесса – +16...+18

Николаев – +18...+20

Херсон – +17...+19

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +16...+18

Сумы – +16...+18

Полтава – +16...+18

Днепр – +18...+20

Запорожье – +17...+19

Донецк – +15...+17

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на 3 мая.