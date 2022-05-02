Средняя дневная температура в Украине составит +17…+20 градусов. Прохладнее всего будет в Донецке и Симферополе. Там прогнозируют всего +15...+17 градусов.
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На Севере и Востоке обещают +16…+18 градусов. В Киеве, по данным синоптиков, следует ожидать +17...+19 градусов.
Прогноз синоптика Диденко
Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что вторник посетит украинцев с дождями. Также следует ожидать визита гроз. В то же время солнце выглядит во многих областях.
Синоптик заметила, что украинская красивая природа поддерживает украинских защитников и защитниц, а также гражданское население. Весенние пейзажи помогают бороться с тревогой и преодолевать страхи войны.
Диденко подчеркнула, что в течение вторника, 3 мая, будет дождь на Западе и Севере. Непогода также коснется Винницкой области. В областях может раздаваться гром. Местных жителей призывали не бояться.
Между тем, на Юге и Востоке большая часть дня будет солнечной. Прогнозируют умеренный весенний ветер.
Температура воздуха 3 мая ожидается комфортной, в течение дня +15...+20 градусов. И наконец ночью постепенно становятся немного теплее, по крайней мере, без заморозков,
– говорится в сообщении.
Синоптик заметила, что погода помогает украинцам. Речь идет о тех, кто – в окопах, кто ночью охраняет безопасность, кто спасается в подвалах, кто с любовью готовит следующий урожай.
Погода в столице
Диденко заявила, что в столице средняя дневная температура будет +15...+18 градусов. Кроме того, местным жителям следует носить с собой зонтики, ведь, очевидно, в городе будет дождь. Возможны грозы. Синоптик призывала местных жителей не бояться грохота грома.
В то же время, если раздастся сигнал воздушной тревоги, несмотря на все погодные условия, необходимо немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Это спасает жизнь.
Погода в городах Украины
Ужгород – +21...+23
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +17...+19
Винница – +18...+20
Одесса – +16...+18
Николаев – +18...+20
Херсон – +17...+19
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +16...+18
Сумы – +16...+18
Полтава – +16...+18
Днепр – +18...+20
Запорожье – +17...+19
Донецк – +15...+17
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +17...+19
Прогноз погоды на 3 мая.